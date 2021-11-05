В Армении за сутки от коронавируса скончались 50 человек

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Минздрава, по состоянию на 11:00 5 ноября, число выздоровевших пациентов увеличилось на 1987 и сейчас составляет 276 865.

Сообщается, что за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались 50 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 6582.

Согласно Минздраву, за время эпидемии 1323 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 32 069, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 2 157 442 (11 533 за сутки).