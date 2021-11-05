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Общество

В Ереване 15 человек отравились в одной из местных сетей общепита

Иллюстративная фотография

В Национальный центр инфекционных болезней накануне поступили 15 граждан с предварительным диагнозом «кишечная инфекция».

Об этом сообщает Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.

Согласно сообщению, двое из обратившихся граждан – дети в возрасте 10 и 13 лет. Все госпитализированные граждане отметили, что питались в пункте общественного питания «Ташир Пицца» в Ереване: 13 из них – в пиццерии на Северном проспекте, а 2 – на улице Ханджяна. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.

В сообщении также говорится, что Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов уже приступил к контрольным мероприятиям на обоих объектах упомянутой сети общественного питания, а информация о ходе и результатах контроля будет предоставлена дополнительно.

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