В правительстве обсуждается вопрос о назначении Тиграна Авиняна членом Совета директоров Зангезурского медно-молибденового комбината

Однако этому разъяснению, распространенному правительством, предшествовало другое заявление руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна, сделанное им на брифинге с журналистами в парламенте, о том, что обсуждается вопрос о назначении Авиняна директором комбината.

Вскоре после брифинга Араика Арутюняна правительство сообщило, что во время брифинга возникла путаница.

На вопрос, почему выбран именно Тигран Авинян, который, будучи одним из руководящих членов правящей партии, не баллотировался на последних выборах, мотивируя это тем, что у него есть разногласия по избирательному списку «Гражданского договора», Арутюнян ответил: «Потому что он является членом политической команды, там должны быть люди, которые лучше всего будет представлять интересы Армении в данной организации».

Вопрос журналиста о том, является ли это политическим давлением, остался без ответа.

В прошлом месяце стало известно, что правительство Армении стало совладельцем Зангезурского медно-молибденового комбината. Эта горнодобывающая компания уже много лет входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Армении. В прошлом месяце, когда одна из крупнейших горнодобывающих компаний России - «ГеоПроМайнинг», приобрела 60% акций компании, она сразу же подарила 25% своих акций правительству Армении. Эти 25% составляют 15% от общих акций компании.

Ни правительство, ни «ГеоПроМайнинг» до сих пор не объяснили причину такого дара.

Как отмечалось в распространенном правительством пресс-релизе, член совета директоров компании «ГеоПроМайнинг», российский миллиардер Роман Троценко, касаясь сделки, назвал правительство надежным партнером. Он отметил, что в ближайшие годы они намерены начать в Армении строительство нового медеплавильного завода.

«ГеоПроМайнинг Армения» эксплуатирует также крупнейший в Армении Соткский золотой рудник, часть которого находится на территории Карвачара, после 44-дневной войны перешедшего под контроль Азербайджана.