Правительство Армении стало совладельцем Зангезурского медно-молибденового комбината

15% акций компании правительству подарила акционерная компания «Промышленная компания», о которой в государственном регистре Армении нет никакой информации.

Сегодня информация поступила только из официального сообщения правительства. В нем говорится, что «Промышленная компания» принадлежит «ГеоПроМайнинг Армения».

«Промышленная компания» только вчера приобрела 60% акций комбината, 25% из которых в тот же день были переданы в дар правительству. Таким образом правительство стало совладельцем 15% акций Зангезурского медно-молибденового комбината.

Ни правительство, ни «ГеоПроМайнинг» не объяснили причину столь щедрого пожертвования. Неизвестно также, у кого «Промышленная компания» купила 60% акций.

«ГеоПроМайнинг Армения» эксплуатирует крупнейший в Армении Соткский золотой рудник, часть которого находится в Карвачарском (Кельбаджарском) районе, перешедшем после 44-дневной войны под контроль Азербайджана.

По мнению Инги Зарафян - это не просто пожертвование

По словам основательницы сайта «Эколур» Инги Зарафян, много лет изучающей деятельность горнодобывающих компаний в Армении, тот факт, что правительство будет принимать участие, а следовательно, осуществлять контроль за деятельностью Зангезурского медно-молибденового комбината, который годами имел проблемы с прозрачностью, можно только приветствовать. Однако она подчеркивает, что проблематично то, как это делается. В результате какой договоренности новоявленный акционер Зангезурского медно-молибденового комбината решил сделать правительству столь щедрое пожертвование, задается вопросом Зарафян.

«Я не думаю, что это просто пожертвование. Это какая-то договорная сделка, которая оформляется как пожертвование. Это однозначно всем понятно. Во-вторых, я считаю, что это очень хорошо, каким бы образом это ни было достигнуто, но то, что государство с частью акций может контролировать действия, однозначно положительно», - сказала эколог.

Роман Троценко: Это первый шаг к более широкому инвестиционному видению

Член совета директоров «ГеоПроМайнинг», российский миллиардер Роман Троценко в распространенном правительством пресс-релизе, касаясь сделки, назвал правительство надежным партнером.

«Мы намерены расширять сотрудничество с правительством Армении, и это первый шаг к более широкому инвестиционному видению. Все это принесет пользу Республике Армения, населению и нашим акционерам, а также появятся новые возможности и для экономики Армении. Наша цель - в ближайшие годы начать строительство нового медеплавильного завода в Армении», - согласно сообщению, отметил он.

Вице-премьер РА Сурен Папикян в свою очередь поблагодарил компанию российского миллиардера, вошедшего в список Forbes, за то, что она дала народу Армении возможность получить долю в одном из крупнейших активов страны.

«Это обычная практика в горнодобывающей промышленности по всему миру. Эта сделка может показать народу Армении, как работает реальное участие общественности в современном мире, создание общих ценностей в бизнес- сообществе. Мы уверены, что этот совместный проект станет началом более управляемой, более открытой и устойчивой горнодобывающей промышленности в Армении, что принесет пользу как стране, так и инвесторам», - отметил Папикян.

Радио Азатутюн не удалось связаться с руководством Зангезурского медно-молибденового комбината. Бывший председатель совета попечителей компании, а ныне член оппозиционной фракции «Айастан» Ваге Акопян сегодня не захотел отвечать на вопросы. Сам Акопян несколько месяцев назад, когда был избран председателем комиссии по экономическим вопросам НС, подтвердил, что его брат является акционером медно-молибденового комбината.

Спустя несколько месяцев после заявления Пашиняна

Во время предвыборной кампании по внеочередным парламентским выборам в июне этого года премьер-министр Никол Пашинян очень резко высказался в адрес Зангезурского медно-молибденового комбината. После визита в Сюник Пашинян заявил, что компания перешла красную черту, вмешавшись в политический процесс.

«Зангезурский медно-молибденовый комбинат сделал заявление. Я несколько раз предупреждал вас, чтобы вы не пытались оказывать политическое влияние на работников, Зангезурский медно-молибденовый комбинат, вы перешли красную черту, а это значит, что синий молоток первым опустится на вашу голову. Заявляете или не заявляйте, жалуйтесь, но ваш вопрос решен, это вопрос времени, спокойно ждите своего приговора. Все коррумпированные местные акционеры, которые были чиновниками и получили благодаря должности долю акций, все эти акции будут отобраны и возвращены народу, правительству. Ваш вопрос решен, тема закрыта. У нас уже есть список всех тех чиновников, которые наиболее активны, мы советуем им не трепыхаться, спокойно ждать, когда их судьба будет решена», - сказал Пашинян.

Фактически, спустя четыре месяца после этого заявления сменился собственник 60% акций компании, а правительство получило долю в компании.