Обсуждения вокруг формата «3+3» в Национальном собрании пока не проводились - депутат

Министры иностранных дел Армении и России вчера в телефонном разговоре обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. и выполнение взятых по нему обязательств.

Арарат Мирзоян и Сергей Лавров уделили внимание гуманитарным проблемам, возникшим вследствие 44-дневной войны, в частности, возвращению пленных, передаче карт минных полей и сохранению культурно-религиозного наследия.

Как сообщает официальная Москва, главы МИД Армении и России «сверили часы» по вопросам снятия напряженности на армяно-­азербайджанской границе, разблокирования на Южном Кавказе всех транспортных и экономических связей, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества.

В министерствах иностранных дел двух стран не уточняют, обсуждали ли стороны вопросы, связанные с форматом «3+3», предложенным крупными государствами региона.

Об этом формате, предполагающем сотрудничество Армении, Азербайджана, Грузии, России, Турции и Ирана, в последнее время активно говорят и Анкара, и Москва.

В МИД Армении Радио Азатутюн не сообщили, обсуждался ли этот вопрос с зарубежными партнерами в последние месяцы.

По словам члена комиссии НС по внешним отношениям Саргиса Ханданяна, обсуждения вокруг этого формата в Национальном собрании до сих пор не проводились. Однако депутат правящей фракции не исключает, что этот вопрос может оказаться в их повестке дня.

Официальный Ереван не высказывался против этого формата, но подчеркнул, что любой формат регионального сотрудничества может быть эффективным, если он будет целостным и инклюзивным и будет основан на процессах, которые указывают на положительные тенденции во взаимоотношениях всех вовлеченных государств. В противном случае это «может привести к переносу существующих проблем в двусторонних отношениях государств в многосторонний формат, что может привести к срыву как этого многостороннего формата, так и двустороннего диалога».

Радио Азатутюн направило запросы в офисы секретаря Совета безопасности и вице-премьера Мгера Григоряна, чтобы узнать, проводились ли в этот период обсуждения по предлагаемому формату.

По мнению депутата правящей фракции «Гражданский договор» Саргиса Ханданяна, любой вопрос, касающийся мира и развития в регионе, заслуживает обсуждения. «Каждое предложение, звучащее со стороны разных стран, безусловно, должно стать предметом обсуждения, и здесь в первую очередь должны быть учтены интересы Армении», - сказал он.

О формате «3+3» в октябре в ходе правительственного часа в парламенте высказался также премьер-министр Никол Пашинян, сказав, что Армения должна знать детали, чтобы выразить четкую позицию относительно формата.