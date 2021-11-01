В Армении вступило в силу требование ношения масок в открытых общественных местах

В центре Еревана и в других районах города мы также не встретили полицейских или сотрудников инспекционных органов, которые контролировали бы ситуацию.

Между тем, премьер-министр Никол Пашинян во время последнего заседания правительства обосновал требование обязательного ношения масок в открытых общественных местах тем, что это облегчит работу полиции и инспекционных органов, сказав, что «когда есть всеобщее требование ношения масок, в этом случае легче контролировать ношение».

Несмотря на сверхнапряженную эпидемическую ситуацию, правительство не склонно идти на введение локдауна. Сейчас оно работает в двух направлениях: первое - ужесточение правил ношения масок, второе - расширение процесса вакцинации.

Как в Армении проходит процесс вакцинации

«Отдел регистратуры прямо у входа в поликлинику. Мы там стояли в очереди, примерно 40 человек в одном помещении», - сказала Радио Азатутюн Гоар Абраамян.

Абраамян сделала прививку на днях. По ее словам, социальная дистанция в очереди не соблюдалась, в одной очереди стояли как желающие сделать прививку, так и те, кто пришел к врачу с различными жалобами – кашель, чихание, насморк и прочее.

«А в очереди на прививку стояло около 80 человек. Коридор был довольно узкий, невентилируемый, окна были расположены довольно далеко от того места. Мы позвонили руководителю поликлиники. Он в тот же момент спустился и организовал процесс», - рассказала Гоар Абраамян.

Женщина, пришедшая сделать прививку для защиты от коронавируса, призналась, что в поликлинике все время боялась заразиться ковидом.

«Обязательное ношение масок даст результат при соблюдении всех противоэпидемических правил»

Процесс вакцинации в Армении начался семь месяцев назад. Однако только в последние недели специалисты заметили некоторые положительные сдвиги, что связано с ужесточением, вступившим в силу с 1 октября. Несмотря на это, Армения по уровню вакцинации по-прежнему остается на последнем месте в регионе.

Что касается ужесточения правил ношения масок, то, по словам специалиста в сфере общественного здравоохранения Давида Мелик-Нубаряна, это даст результат, если одновременно будут соблюдаться все противоэпидемические правила, а также будет пересмотрен контроль.

«Я бы посоветовал системе образования хотя бы до следующей недели перейти на гибридное обучение, не полностью на онлайн-обучение, а на гибридное. Крупным работодателям посоветовал бы обсудить перевод части сотрудников на удаленную работу, где это возможно. Обсудить ограничение часов работы развлекательных заведений: торговых центров, кафе, мест скопления людей. А также, если это технически будет возможно… разрешить только привитым людям проводить досуг в закрытых общественных местах», - сказал он.

Только за последний месяц в Армении от ковида умерли более 1000 человек. Больницы по-прежнему переполнены. На данный момент в ковид-центрах и на дому лечится почти 31 тысяча граждан.