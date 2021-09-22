Непривитые или не проходящие каждые 14 дней тестирование граждане будут оштрафованы

В случае нарушения требования о вакцинации от COVID-19 или тестировании каждые 14 дней предусмотрен штраф: от 10 до 20 тыс. драмов - для физических лиц, от 40 до 120 тыс. драмов - для юридических лиц, сообщила начальник Управления санитарно-гигиенического и противоэпидемического контроля Анна Арутюнян.

Он пояснила, что правовым основанием для такого штрафа является несоблюдение санитарных норм. Требование о вакцинации или тестировании каждые 14 дней вступает в силу с 1 октября.

«В случае нарушения этих требований, естественно, штрафуется и хозяйствующий субъект, то есть работодатель. Кодекс об административных правонарушениях гласит, что несоблюдение санитарных норм влечет наложение штрафов на физических и юридических лиц», - сказала она.

Начальник управления труда и занятости Министерства труда и социальных вопросов Жора Саргсян признал, что в Трудовом кодексе нет положений или требований, позволяющих работодателю уволить работника, если он не был вакцинирован или не сдал тест в течение 14 дней. В то же время он добавил, что разрабатывается соответствующий проект изменений.

«Введен в обращение проект, речь идет о проекте закона об общественной службе, который четко предусматривает те положения, согласно которым, если работник не прошел тестирование, также проектом предусмотрено время, например, в течение 30 дней в результате не является на работу, то работодатель может его уволить», - сказал представитель министерства.

«Это четко предусмотрено проектом, то есть, если проект будет принят, только после этого можно будет применять такие регулировки по отношению к занимающим государственные должности и к госслужащим – если не представляет [документ о вакцинации или результат теста], то увольняется», - добавил Жора Саргсян.