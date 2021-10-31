Представители внепарламентских политических сил должны быть вовлечены в комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны - Пашинян

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в заседании приняли участие председатель партии «Республика» Арам Саркисян, председатель Либеральной партии Самвел Бабаян, представитель прогрессивно-центристской партии «Альянс» Тигран Арзаканцян, председатель партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян, председатель партии «Суверенная Армения» Давид Санасарян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии «Единая Родина» Мгер Тертерян, председатель Консервативной партии Микаел Айрапетян и руководитель управления Социал-демократической партии «Гнчакян» в Армении Седрак Ачемян.

Никол Пашинян приветствовал участников встречи и отметил: «Это наша четвертая встреча в таком формате, и я думаю, что на данный момент мы можем констатировать, что это важная платформа для диалога. И то, что мы сегодня присутствуем здесь является тому подтверждением, и наша дальнейшая задача, пожалуй, должна заключаться в том, чтобы сделать эту платформу более эффективной, увенчать ее деятельность конкретными результатами. Насколько это нам удастся, зависит от нас. Конечно, нет никаких гарантий, но такова наша цель. На данный момент у нас есть очень конкретное решение о том, что три представителя этого формата должны быть вовлечены в комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны». Пашинян подчеркнул, что в настоящее время идет поиск решения для организации этого вопроса де-юре. Никол Пашинян добавил, что работа следственной комиссии начнется только после того, как будут проведены подготовительные работы.

Согласно сообщению, затем участники заседания перешли к обсуждению вопросов повестки дня.