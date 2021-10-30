В Ереване выразили заинтересованность в продлении пребывания миротворцев РФ в Карабахе – ТАСС

«К сожалению, на данный момент, ситуация недостаточно устойчивая с точки зрения безопасности. Недавно мы видели нарушения режима прекращения огня, в результате чего погиб армянин - гражданское лицо, имеем также раненых. Следовательно, фактор миротворческого контингента РФ в НК (Нагорный Карабах - прим. ТАСС) будет важен и значим до тех пор, пока не будет найдено решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха», - отметили в Совбезе Армении, передает российское информагентство.

Согласно ТАСС, в аппарате Совбеза Армении также подчеркнули, что «миротворческий контингент РФ, дислоцированный в Нагорном Карабахе, является важным фактором обеспечения безопасности армян - граждан НК, а также служит гарантом безопасности создаваемых инфраструктур, бесперебойного и устойчивого передвижения населения и грузов».

«Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, срок пребывания миротворческого контингента РФ автоматически продлевается еще на 5 лет, если за 6 месяцев до окончания срока одна из сторон не предпринимает иных шагов. Армения намерена сохранять ситуацию, сформированную на основе данного положения трехстороннего заявления, до тех пор, пока не будет найдено решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха», - добавили в Совбезе Армении.