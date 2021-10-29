Фракция «Айастан» усматривает состав преступления в приказе премьер-министра об отводе войск на Сюникском участке

Генеральная прокуратура должна подготовить материалы в связи с заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о том, что это он дал устный приказ об отводе войск на Сюникском участке в декабре прошлого года. С таким заявлением сегодня в ходе парламентских брифингов выступили депутаты оппозиционной фракции «Айастан», усмотревшие в этом приказе Пашиняна состав преступления.

«В документе от 9 ноября отмечается, что стороны стоят там, где находятся в момент прекращения боевых действий, следовательно, никто не вправе был давать устный приказ об отступлении, особенно в тех местах, которые впоследствии должны были стать предметом спора», - сказал руководитель оппозиционной фракции Сейран Оганян.

По словам экс-министра обороны, нормальный управленец приказал бы занять максимально выгодные, стратегические высоты и дороги и не позволил бы противнику проникнуть на территорию Армении и оборудовать позиции.

По чьему приказу и на каком основании после 44-дневной войны было принято решение об отводе армянских войск на Сюникском участке? Этот вопрос уже несколько недель находится в повестке дня оппозиции. На ее письменные запросы Министерство обороны и Служба национальной безопасности отвечать отказались.

В среду во время правительственного часа в парламенте этот вопрос прозвучал еще несколько раз, и только в ответ на вопрос оппозиционного депутата Анны Григорян премьер-министр Никол Пашинян уточнил, что это он дал приказ об отводе войск, а министр обороны Вагаршак Арутюнян выполнил этот приказ.

Между тем, член оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян утверждает, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, которое на тот момент было единственным письменным документом, известным общественности, ничего не говорится об отводе армянских вооруженных сил с этих участков.

«В этом документе написано Кельбаджарский район, Лачинский район, Агдамский район. Если в основе лежал, например, факт административного деления в советский период, то если в Конституции Республики Арцах был отдельный Кашатагский район, в который входили Бердзор, Ковсакан, Санасар, Миджнаван и пр, то в советское время были отдельный Лачинский район, Кубатлинский район, Занглеланский район. То есть, если мы посмотрим в этой логике, очевидно, что те участки этих двух районов, которые по состоянию на 9 ноября были под нашим контролем, никак не укладывались в логику документа от 9 ноября, и они ни при каких условиях не подлежали сдаче, - подчеркнул депутат, продолжив: - Во-вторых, в случае сдачи даже не обсуждались детали, связанные с дорогой Горис-Капан, потому что это разные подпункты вопроса, и в данном случае никто в этих условиях не учел, в которой ситуации мы окажемся в случае сдачи этих районов».