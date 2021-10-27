Пашинян: Я отдал приказ об отводе войск

Возможно, будет опубликован какой-то согласованный текст, сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян, касаясь публикации в российских и армянских СМИ информации о том, что в первой декаде ноября в Москве ожидается встреча Пашинян-Алиев-Путин, в ходе которой стороны подпишут трехсторонние заявления.

«Прежде всего хочу сказать, что на данный момент встречи в таком формате не планируется, обсуждаются предложения о встречах в разных форматах. Предположительно, по итогам таких предполагаемых встреч может быть опубликован какой-нибудь согласованный текст», - сказал Мирзоян.

Согласно «Алик Медиа», в документе, который, возможно, будет подписан, Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга, основываясь на картах Генштаба Минобороны СССР 1920-х годов, а второй документ будет касаться разблокировки коммуникаций в регионе.

«Подписание этих двух документов с содержанием, о котором говорится, конечно же, не предусмотрено. На всех переговорах за закрытыми дверями наши позиции на 100 процентов соответствуют позициям, публично выраженным нашей политической командой - премьер-министром Армении и другими», - добавил Мирзоян.

Между тем, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Армен Рустамян высказал подозрение, что готовится документ, предусматривающий жизненно важные для Армении уступки. «Это подозрение действительно обосновано, потому что есть прецедент: 9 ноября был подписан известный документ, капитулянтский по своему характеру, о котором не знала не только общественность, но и президент республики и министр иностранных дел», - сказал он.

Власть предложила провести закрытую встречу

Отвечая на другой вопрос, Пашинян отклонился от темы и вступил в полемику с сидящими на местах депутатами от оппозиции. В результате было решено в ближайшее время организовать закрытую встречу с участием парламентариев и премьер-министра.

«Фракция «Честь имею» по приглашению Никола Пашиняна на данный момент может обсудить лишь текст его отставки», - так отреагировал секретарь оппозиционной фракции Айк Мамиджанян на это предложение власти.

Пашинян подтвердил, что на горе Пела позиционных изменений не было

Касаясь слухов о продвижении азербайджанской стороны на участке высоты Пайласар (гора Пела) в приграничном Сюнике, Пашинян сослался на сообщение СНБ о том, что позиционных изменений не было. «С декабря 2020 года наша пограничная служба несет службу на тех позициях, которые были и прежде», - сказал премьер.

Между тем, мэр Капана, который одним из первых поднял этот вопрос, пояснил, что у армянской стороны действительно не было позиционных изменений. На высоте Пайласар стояли российские пограничники, и именно они по неизвестным причинам отступили. Однако депутат от Сюника Нарек Каграманян, член команды Пашиняна, который поднял вопрос об этом эпизоде, промолчал.

У Гегама Манукяна из фракции «Айастан» были и другие вопросы по теме, но премьер-министр на эти вопросы не ответил.

«Пашинян только что заявил, что с декабря 2020 года наши войска стоят на горе Пела, но интересно, что в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года, войска стояли там, где стояли», - сказал депутат.

Как оказалось, Манукян направил этот вопрос также письменно в Минобороны. На вопрос депутата, был ли в декабре письменный приказ об отводе войск и кто его отдал, в Минобороны ответили только через месяц, заявив, что поднятые вопросы выходят за рамки компетенции министерства.

Министр обороны сегодня подошел к трибуне, но не стал говорить о том, был ли письменный приказ об отводе войск и кем он был отдан, есть ли документ на этот счет.

«У вас есть возможности создать множество комиссий, которые вы и создали. Прошу, сами задайте себе этот вопрос, Минобороны - не та организация, чтобы вы спрашивали, что вздумается, а мы отвечали, что захотим», - ответил Аршак Карапетян.

«Если бы это решение не было принято, там бы начались боевые действия»

Позже, отвечая на тот же вопрос оппозиционного депутата Анны Григорян об отводе войск из Сюника, премьер-министр признал, что он сам отдал этот приказ.

«Решение было принято, чтобы избежать войны, потому что я был убежден, что если бы это решение не было принято, там начались бы военные действия, и у нас в Сюнике действительно были бы проблемы. Я вам 100 раз говорил, почему мы там стояли. Мы стояли на десятки километров впереди, но, к сожалению, дошли до этого места», - сказал премьер.

«То есть вы хотите сказать, что имя и фамилия человека, отдавшего приказ об отводе войск, Вагаршак Арутюнян?» - продолжила вопрос депутат.

«Нет, я отдал приказ об отводе, Вагаршак Арутюнян выполнил этот приказ», - ответил премьер-министр.