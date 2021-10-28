Премьер не исключает, что ношение масок на открытых территориях снова станет обязательным

«Эпидемическая ситуация в Республике Армения крайне напряженная, - сегодня на заседании правительства сказал Пашинян, продолжив: - Когда есть всеобщее требование носить маски, в этом случае легче контролировать [его исполнение]».

Требование носить маску на открытых территориях в Армении отменили в июне этого года, хотя и до этого мало кто носил маски. Сейчас требование носить маску действует только в закрытых помещениях, но и в этом случае немногие ее носят. На днях вузы перешли на дистанционное обучение, а осенние школьные каникулы были продлены на одну неделю. Сейчас обсуждается вопрос их продления еще на одну неделю, сегодня заявила министр здравоохранения.

Однако правительство не намерено идти на локдаун, заявил Пашинян на сегодняшнем заседании кабмина, подчеркнув, что сейчас они работают в двух направлениях: первое – ужесточение правил ношения масок, второе - расширение процесса вакцинации.

«У нас более десятка медработников, фигурирующих в уголовных делах в качестве обвиняемых, у нас есть арестованные лица, если не ошибаюсь, шесть человек, за выдачу фальшивого сертификата о вакцинации», - сказал премьер.

90% больных инфицированы дельта-штаммом

В настоящее время лечение от коронавируса проходят более 30 тыс. человек, из которых 1702 человека были вакцинированы. Из 3100 госпитализированных всего 96 человек были вакцинированы. Из 1500 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, лечащихся в реанимационных отделениях, были вакцинированы 5.

По данным Минздрава, пациентов с COVID-19 обслуживают 27 медицинских центров, всего имеется 3050 коек, которые постоянно заняты. 90% пациентов инфицированы дельта-штаммом.

«Особенность этого штамма состоит в том, что он с точки зрения и тяжести заболевания, и инфекционности, и возраста действительно ставит нас в более тяжелое состояние, - сказала Анаит Аванесян. – С болью констатирую, что этот штамм имеет довольно агрессивное течение и у беременных. На данный момент у нас госпитализированы 122 беременных женщины, у 53 из них пневмония, и они зависят от кислорода».