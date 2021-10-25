Из-за ковида осенние каникулы в школах Армении продлены на неделю, а вузы переходят на удаленку

Как сообщает пресс-служба ведомства, министерство также направило циркулярное письмо организациям, реализующим программы высшего и послевузовского профессионального образования в Республике Армения. Вузам и послевузовским учебным заведением предложено перейти на удаленный формат с 26 октября по 15 ноября.

Министерство также направило циркуляр директорам учреждений начального (профессионального) образования и среднего профессионального образования также перейти на удаленный формат с 26 октября сроком на 2 недели.

Все эти меры связаны с тяжелой эпидемической ситуацией в стране.