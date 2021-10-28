Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Размик Петросян назначен губернатором Арагацотна

Размик Петросян

Сегодняшним постановлением правительства губернатором Арагацотнской области Армении назначен активный участник Карабахского движения, командир отряда «Апаран» Размик Петросян.

«Спасибо за доверие. Уверен, что своей работой оправдаю это доверие во благо нашего народа, нашей государственности», - заявил Петросян.

До этого Размик Петросян был заместителем губернатора Арагацотна. Сегодняшним решением премьер-министра Никола Пашиняна он был освобожден от этой должности.

Губернатор Арагацотна Давид Геворкян подал в отставку накануне. Эту должность он занимал с октября 2018 года.

«Сегодня я подал премьер-министру Николу Пашиняну прошение об отставке с поста губернатора Арагацотнской области, - накануне у себя на странице в Facebook написал Геворкян, подчеркнув: - Желаю всем успехом, все упущения и недостатки только мои. Уверен, что вместе мы создадим и будем жить в экономически развитой, сильной и счастливой Армении, о которой все мечтаем».

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG