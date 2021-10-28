Размик Петросян назначен губернатором Арагацотна

«Спасибо за доверие. Уверен, что своей работой оправдаю это доверие во благо нашего народа, нашей государственности», - заявил Петросян.

До этого Размик Петросян был заместителем губернатора Арагацотна. Сегодняшним решением премьер-министра Никола Пашиняна он был освобожден от этой должности.

Губернатор Арагацотна Давид Геворкян подал в отставку накануне. Эту должность он занимал с октября 2018 года.

«Сегодня я подал премьер-министру Николу Пашиняну прошение об отставке с поста губернатора Арагацотнской области, - накануне у себя на странице в Facebook написал Геворкян, подчеркнув: - Желаю всем успехом, все упущения и недостатки только мои. Уверен, что вместе мы создадим и будем жить в экономически развитой, сильной и счастливой Армении, о которой все мечтаем».