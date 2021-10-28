COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 38 человек

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Минздрава, по состоянию на 11:00 28 октября, число выздоровевших пациентов увеличилось на 962 и сейчас составляет 264 678.

Сообщается, что за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 38 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 6189.

Согласно Минздраву, за время эпидемии 1280 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 30 303, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 2 048 128 (15 818 за сутки).