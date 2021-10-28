Блок «Айастан» заявляет, что может обсуждать с Пашиняном только вопрос ухода нынешней власти

В заявлении блока отмечается, что в среду во время правительственного часа в парламенте Никол Пашинян попытался создать впечатление, будто блок «Айастан» готов принять участие в закрытых обсуждениях и беседах с ним.

«Блок «Айастан» заявляет, что никаких закрытых обсуждений с человеком, который поставил под угрозу суверенитет и безопасность Армении, сдал значительную часть Арцаха [Карабаха – ред.] врагу во время заговорщической войны, отдавал приказы арестовывать по сфабрикованным делам своих же соотечественников, при этом называя врагов конструктивными, поделил граждан на «черных» и «белых», быть не может», - говорится в заявлении, опубликованном на странице блока в Facebook.

Как заявили в оппозиционном блоке, нынешнему руководству Армении, в конце концов, придется дать отчет обществу.

Отметим, что в ходе прошедшего накануне в парламенте правительственного часа премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что готов провести встречу с обеими оппозиционными фракциями парламента за закрытыми дверями для обсуждения вопросов, связанных с Нагорным Карабахом.

Член оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян на том же заседании заявил, что представители его фракции, которая у многих ассоциируется с бывшим президентом Сержем Саргсяном, могут встречаться с Пашиняном только для обсуждения его отставки.

Слова Мамиджаняна вызвали негодование среди депутатов, представляющих провластную фракцию «Гражданский договор».