Число нерабочих дней в новогодние праздники сократится на 5: парламент принял законопроект в первом чтении

Национальное собрание Армении сегодня 53 голосами «за», 16 – «против», при 3 – воздержавшихся приняло в первом чтении внесенный правительством проект о внесении изменений в закон «О праздниках и памятных днях Республики Армения».

Проектом предлагается убрать 2-е 3-е,4-е, 5-е и 7 января из списка праздничных (выходных) дней.

Министр экономики Ваан Керобян еще на заседании правительства заявил, что действующие регулировки исключают из экономической жизни Армении 10 дней. По словам Керобяна, в стране объявляется десятидневный кутеж, что он считает недопустимым.

Депутаты от оппозиции предлагают оставить нерабочими днями также 2-е и 7 января.

Согласно действующему законодательству, Новый год отмечается с 31 декабря по 2 января включительно, 3-е и 4 января - предрождественские праздники, 6 января - Святое Рождество и Богоявление, а следующее за ним 7 января - День поминовения усопших. Все эти дни являются нерабочими.