Оппозиция не довольна закрытым обсуждением вопросов демаркации и ситуации на линии соприкосновения

Ответов на многие вопросы мы так и не получили, заявили представители оппозиционных парламентских фракций сегодня после закрытой встречи с силовиками по вопросам безопасности, которая состоялась спустя месяц после требования оппозиции.

По предложению оппозиции и по итогам голосования сегодня в Национальном собрании состоялось закрытое обсуждение вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном и демаркации границы. На вопросы депутатов отвечали первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Камо Кочунц и командующий пограничными войсками СНБ Арман Маралчян.

Не дожидаясь окончания встречи, зал покинула депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян. «Это государственная тайна», в ходе обсуждения в закрытом режиме по большей части давались именно такие ответы на вопросы депутатов, посетовала она. «Я глубоко разочарована, и я покинула обсуждение, потому что не хочу больше слышать эту клоунаду», - сказала депутат.

На вопросы журналистов представители силовых структур вообще не ответили. В отсутствие председателя комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна в сопровождении заменяющего его Армена Хачатряна первым вышел командующий пограничными войсками СНБ.

Первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Камо Кочунца, вошедшего в здание без сопровождения, при выходе из него также никто не сопровождал. Сделав несколько кругов внутри здания парламента и не найдя выхода, растерявшийся генерал затем попросил сотрудника службы вывести его из здания. При этом генерал старался уклониться от задающих ему вопросы журналисты.

По мнению Оганяна, на подобной встрече должен присутствовать и Пашинян

Глава оппозиционной фракции «Айастан» Сейран Оганян после закрытого заседания заявил, что на подобных встречах должны присутствовать первые лица, чтобы представить полную информацию.

Бывший министр обороны сделал несколько выводов, один из которых касается трехстороннего заявления от 9 ноября о прекращении 44-дневной войны. Из ответов, данных на сегодняшней закрытой встрече, Оганян заключил, что, несмотря на первый пункт заявления, согласно которому Азербайджан и Армения останавливаются на своих позициях, с армянской стороны был дан устный приказ об отходе.

«Не было никаких оснований для того, чтобы армянские войска, будь то министерство обороны или пограничные подразделения, отошли с позиций, на которых закончилась война, особенно в Сюнике и Гегаркунике. Наш вывод один: все это было сделано в устной форме властями Армении или кем-то еще, пусть они оценят и представят нашей общественности», - сказал он.

Об этом сегодня на брифинге с журналистами говорил и недавно освобожденный из-под ареста бывший мэр Сисиана, оппозиционный депутат Артур Саргсян: «17 декабря в Горис приезжает министр обороны Вагаршак Арутюнян и всех нас, глав общин, приглашает туда и говорит: вам до 5 часов завтрашнего дня дается время, со всех мест должны отступить».

14 декабря с обращением выступил премьер-министр Никол Пашинян и, говоря об уточнении границ между Арменией и Азербайджаном в Сюникской области, намекнул на договоренность, достигнутую в ходе переговоров.

Оганян считает, что есть необходимость во встрече в подобном закрытом формате с участием Пашиняна и других ответственных лиц для получения ответов на эти вопросы.

Что касается слухов о предположительном подписании в ближайшее время между новых документов между Арменией и Азербайджаном, то Оганян сказал, что у приглашенных не было никакой информации об этом и они ничего не сообщили.