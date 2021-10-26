На закрытом заседании парламента обсуждена ситуация на линии соприкосновения и вопросы демаркации

По предложению не менее одной пятой от общего числа депутатов Национального собрания в 14:30 началось обсуждение вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном и демаркации границы. Оно прошло в закрытом режиме.

Утром 63 голосами «за» при 17 воздержавшихся было решено утвердить проект обсуждения ситуации на линии соприкосновения и вопросов демаркации, провести закрытое обсуждение.

Вице-спикер НС Рубен Рубинян сообщил, что содокладчиками являются первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Камо Кочунц и командующий пограничными войсками СНБ Арман Маралчян. Проект этого решения также был принят путем голосования.

Секретарь оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян поинтересовался, почему министр иностранных дел не явился на заседание. «Мы предложили привлечь также министра иностранных дел. Причина чисто рабочая? В чем дело? Потому что довольно много вопросов касаются его сферы?» - сказал Минасян.

Ведущий заседание вице-спикер от правящей фракции сообщил, что передал предложение оппозиции правительству. «И, по сути, правительство посчитало необходимым направить упомянутых чиновников в Национальное собрание для обсуждения», - сказал он.

Несколько недель подряд оппозиционные депутаты требовали, чтобы представители силовых структур, занимающихся вопросами безопасности, пришли в парламент и ответили на их вопросы. Однако достичь согласия по этому поводу удалось только сегодня.