Президентское мероприятие было фуршетом, на котором носить маски необязательно - реакция госструктур

Без масок были также президент Армен Саркисян и министр здравоохранения Анаит Аванесян, по приказу которой уже два года ношение масок в закрытых помещениях в Армении является обязательным. С сегодняшнего дня вузы перешли на дистанционное обучение, осенние школьные каникулы продлены еще на неделю, больницы переполнены, бесплатных коек почти нет, а по уровню вакцинации Армения все еще остается последней в регионе.

Несмотря на эту картину, в аппарате президента и Минздраве, касаясь указанного видео, сообщают, что это был фуршет, на котором ношение масок не является обязательным. На видео видно, что в зале было около 50 человек, социальная дистанция не соблюдалась.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Анаит Аванесян, практически каждую неделю, призывающей носить маски, сообщила Радио Азатутюн, что у Аванесян была маска и она снимала ее только во время еды и питья. Она также напомнила, что министр здравоохранения вакцинирована.

«Во время фуршета никого не обязывают носить маску. Логично, что никто не может пить или есть в маске. И на снимке хорошо видно, что это фуршет, и госпожа министр держит в руке бокал», - добавила пресс-секретарь.

В последние два года президент Армен Саркисян во время своих официальных встреч всегда держал дистанцию не менее 1-1,5 метров. Он также заразился коронавирусом. Однако в распространенном в интернете видеоролике картина была прямо противоположной.

В аппарате президента Радио Азатутюн заявили почти то же самое, что и в Минздраве: президент Саркисян вакцинирован, в предшествовавшие мероприятию дни все были в масках, а во время ужина носить маску необязательно.

«У всех участников, большинство из которых были иностранцами, был отрицательный результат теста ПЦР, большинство из них также были вакцинированы против коронавируса, участники носили маски по желанию. Мы согласны с тем мнением, что вакцинация - лучший способ защититься от вируса, преодолеть эпидемию и вернуться к нормальной жизни», - отметили в аппарате президента.

Именно министр здравоохранения Анаит Аванесян по разным поводам подчеркивала: вакцинирован ты или нет, имеешь ли отрицательный ответ теста ПЦР или нет, все равно ношение маски в закрытых помещениях обязательно.

«Почему мы до сих пор требуем даже от вакцинированных граждан носить маску в закрытых помещениях? Потому что у нас сейчас активный период заболеваемости. Когда мы преодолеем эту волну и у нас будет спокойная эпидемическая ситуация, как и в других странах, мы постепенно отменим это требование. Независимо от того, должностное лицо или нет, требование ношения маски в закрытых помещениях в данный момент важно», - в эфире Азатутюн ТВ отвечая на вопросы пользователей Facebook, сказала глава Минздрава.

Только Ваагн Хачатрян был в маске

На вызывавшем скандал видео видно, что только министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян был на мероприятии в маске, он также стоял возле накрытых столов. На вопрос Радио Азатутюн, не тревожило ли его то, что вокруг никто не носил маски, Хачатрян ответил, что за других говорить не будет.

«Не знаю, я просто соблюдаю порядок. Когда столько людей где-то собираются, надо быть осторожными, а так у меня нет проблем со здоровьем, я давно вакцинировался, просто это принятый порядок - в закрытом помещении, где собрались больше 20 человек, я просто ношу маску. Где бы я ни был, будь то личные мероприятия или общественные, у меня просто есть принцип: я соблюдаю этот порядок, принятый в прошлом году, без чьего-либо требования или принуждения. Скажу так: каждый должен сам решать свою проблему, в какой бы среде он ни находился», - сказал министр.

Было бы нормально, если бы они извинились - врач

Приведенные официальные аргументы не убедили врача Ваге Тер-Минасяна. По его мнению, в первую очередь именно общественные фигуры должны служить примером для других.

«Министр здравоохранения - не обычный человек, президент республики - не обычный человек. С точки зрения пропаганды я считаю это неправильным. Что хорошо, мы говорим хорошо, а то, что плохо, мы должны принимать, говорить, что плохо. Не мне говорить за других, но я считаю, что было бы нормально, если бы они сказали, что сделали ошибку, и извинились», - сказал врач.

Мы поинтересовались у пресс-секретаря Инспекции по охране здоровья и труда Гаяне Хачатрян, не являются ли кадры, на которых участники организованного в президентском дворце мероприятия «Армянский саммит мыслей» запечатлены без масок, основанием для фиксации нарушения и дачи хода разбирательству. В ответ она сказала, что инспекционный орган изучит вопрос и примет решение. Пресс-секретарь не уточнила, в какие сроки должно быть принято решение.

Кстати, коронавирус в Армении уже унес жизни более 6000 человек, число смертей увеличивается на десятки особенно в последнее время.