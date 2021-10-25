Правительство прогнозирует 7-процентный рост экономики на 2022 год, «надеясь на большее»

Одновременно, Пашинян заявил, что правительство надеется на больший рост экономики.

Правительство прогнозировала 6-процентный рост экономики на 2021 год.

Отметив, что в сентябре 2021 года в Армении было зарегистрировано 651 141 оплачиваемое рабочее место, премьер-министр подчеркнул, что этот показатель является абсолютным рекордом для страны, поскольку такого высокого показателя в Армении никогда не было. Он также отметил, что в этом году показатель на 3% выше, чем в прошлом году.

На фоне достаточно высокой инфляции в 6,4% в текущем году премьер-министр подчеркнул, что валовый фонд заработной платы увеличился на 15,3% или 19 млрд 308 млн драмов (более 40 миллионов долларов) по сравнению с сентябрем прошлого года, а заработная плата одного сотрудника увеличилась на 11,9% или 23 782 драмов по сравнению с сентябрем прошлого года.

По данным правительства, по состоянию на сентябрь экспорт увеличился более чем на 20%, объемы строительства на 7%, услуги более чем на 5%. Руководитель правительства подчеркнул, что эти факторы делают план экономического роста в 7% реалистичным, отметив, что «особенно учитывая тот факт, что уже начались и, надеюсь, будут успешно завершены несколько крупных инвестиционных проектов, основная цель которых – сделать Армению экспортирующей сырье страной с сильной металлургией и по возможности длинной металлообрабатывающей цепочкой».

«Согласно проекту, доходы бюджета на 2022 год составят 1 трлн, 946 млрд драмов (более 4 миллиардов долларов), что на 17% больше, чем в 2021 году, и на 25% больше, чем в 2020 году. Расходы составят 2 трлн, 190 млрд драмов (более 4,5 миллиарда долларов), что на 10% больше, чем в 2021 году, и на 16% больше, чем в 2020 году. Капитальные вложения в 2022 году составят 347 млрд драмов (723 миллиона долларов), что на 55% больше, чем в 2021 году, и на 53% больше, чем в 2020 году», - сказал премьер.

В конце августа на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян представил план правительства на 2021-2026 годы. В программе говорится, что в течение шести лет планируется обеспечить не менее 7% ежегодного экономического роста, а при благоприятных внешних условиях - 9%.

Министр экономики Армении Ваган Керобян говорил о возможности двузначного экономического роста благодаря пакету помощи в размере 2,6 миллиарда евро, который Евросоюз предоставит Армении в ближайшие пять лет.