Вице-премьер: Дорога Татев-Агван будет полностью сдана в эксплуатацию до конца ноября

Об этом написал вице-премьер Сурен Папикян на своей странице в Facebook.

«Сегодня вместе с руководителем аппарата премьер-министра Араиком Арутюняном и губернатором Сюника Меликсетом Погосяном мы посетили участок дороги Татев-Агван, чтобы ознакомиться с текущими дорожно-строительными работами. Планируется, что стратегически важная дорога будет полностью сдана в эксплуатацию до конца ноября», - написал Папикян в воскресенье вечером.

По словам вице-премьера, в Сюнике активно идет строительство альтернативных дорог, которые будут окончательно готовы весной следующего года. «В результате у нас будет совершенно новая система дорожного сообщения в Сюникской области», - написал Папикян.