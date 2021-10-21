Государство должно пересмотреть свою информационную политику - Дойдоян ответила на заявление помощника премьера

«Из-за средств массовой информации я стал свидетелем того, как прятавшихся ребят нашли и убили, а затем передали нам, лично мне», - такое громкое заявление сделал помощник премьер-министра Гагик Исаханян перед собравшимися вчера у здания правительства родителями пропавших без вести и пленных военнослужащих,

Так Исаханян объяснил, почему оставляет вопросы журналистов без ответа.

«Потому что СМИ хотели показать, каким объемом информации владеют. Прошу и требую, судьба этих детей, которая для вас является просто телевизионной новостью, - это горе какой-то семьи», - отметил помощник премьер-министра.

На другие вопросы Исаханян не ответил. О каком конкретно случае идет речь, сегодня узнать у него также не удалось. Нам также не удалось выяснить, был ли вообще подобный случай.

В конце прошлого года в азербайджанских социальных сетях были распространены видеоролики, на которых, предположительно, были видны тела шести армянских военнослужащих, убитых в районе села Акаку Гадрутского района Нагорного Карабаха. До этого азербайджанская сторона заявила, что «в окрестностях села Тог Гадрутского района была уничтожена либо армянская вооруженная группа, либо оставшийся в этом районе отряд армянских вооруженных сил в составе 6 человек, атаковавший азербайджанское подразделение».

Этой информации предшествовала новость о местонахождении шести армянских военнослужащих, которые более 70 дней считались пропавшими без вести. Об этом первыми сообщили официальные источники. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян написал об этом в Facebook, а на следующий день опубликовал видео. Он и тогдашний вице-премьер Армении Тигран Авинян в одном из медицинских центров Степанакерта посетили спасенных солдат. Авинян поделился тем же постом на своей странице. Только после этих записей официальных лиц журналисты подготовили репортажи об обнаруженных живыми военнослужащих, в которых те рассказали, что сначала скрывались большей группой, затем разделились на более мелкие группы.

«Они знают, они контролируют ситуацию, они должны анализировать, понимать, если мы распространяем такую информацию, какие положительные или отрицательные последствия мы можем от этого иметь, выиграем мы или пострадаем», - отметила руководитель Центр свободы информации Шушан Дойдоян.

Дойдоян считает, что даже если подобный инцидент имел место, то ответственных нужно искать не среди журналистов, а как раз в государственных ведомствах. По мнению эксперта, проблема заключается в полном отсутствии единой и скоординированной официальной информационной политики и опыта.

«Когда некоторые чиновники пытаются обеспечить себе пиар, они как можно скорее выкладывают информацию в соцсетях, их ничего другое не интересует, после них хоть потоп, лишь бы они получили дивиденды, но, фактически, кто и как потом воспользуется этой информацией, их не интересует. В результате вся вина вновь возлагается на СМИ, которые просто донесли до общественности все то, что официальные источники сделали неорганизованно, без должной координации», - сказала глава Центра свободы информации.

Дойдоян подчеркнула, что в первую очередь государство должно пересмотреть свою информационную политику. По ее словам, такая нескоординированная официальная политика чревата самыми разными опасностями, в том числе и угрожающими пленным.









