Армия обороны Карабаха пытается установить личности убитых на видеозаписях, распространенных в азербайджанских соцсетях

Армия обороны сегодня сообщила, что пытается установить личности убитых. В ведомстве не исключают, что речь идет о жестоком убийстве граждан, ранее оказавшихся в азербайджанском плену.

Несколько дней назад азербайджанская сторона заявила, что в окрестностях села Тог Гадрутского района азербайджанское подразделение атаковала «либо армянская вооруженная группа, либо оставшийся в этом районе отряд армянских вооруженных сил в составе 6 человек». Азербайджан сообщил, что с армянской стороны были убиты шесть человек, с азербайджанской стороны – один. В ответ Армия обороны Карабаха заявляет, что ни 27 декабря, ни в предыдущие, ни в последующие дни ни одно подразделение, ни один военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха не участвовали в какой-либо военной операции, не было произведено ни единого выстрела. Село Тог и упомянутое в сегодняшнем сообщении село Хакаку находятся поблизости друг от друга.

На следующий день после инцидента, о котором стало известно 27 декабря, азербайджанская сторона на один день запретила поисковые работы в Гадрутском районе. А вчера спасателей не допустили на Физулинский участок. Сегодня уже армянские спасатели смогли провести работы в Физули, но вопреки ранее достигнутой договоренности работы были запрещены на участке Кубатлы. Азербайджанцы снова не представили никаких объяснений.

Начальник управления информации и по связям с общественностью Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян выдвигает две версии: «Там сейчас, например, в Гадруте, Физули, Агдаме, на этих территориях они начали большие строительные работы, особенно в Гадруте, я думаю, это связано с этим. Есть еще одна версия, что, возможно, на этой территории могут быть оставшиеся в живых [армянские] военнослужащие, которые все еще находятся в неопределенности, и об их судьбе даже мы ничего не знаем, возможно, это связано с тем, что они заранее проводят поисковые работы, чтобы, взять их в плен, если найдут. Мы рассматриваем и обсуждаем все возможные варианты».



За время поисковых работ, начатых 13 ноября, было обнаружено 1133 тела. Также были найдены живыми 9 человек, 6 из них - военнослужащие, в течение 70 дней считавшиеся пропавшими без вести. Военнослужащие рассказали, как им удалось спастись.

Правозащитник Вардан Арутюнян считает недопустимым, что история солдат стала достоянием общественности со всеми подробностями, а спецслужбы не предотвратили утечку этой важной информации.

«Во всей этой истории нет никакой вины спасшихся солдат, вся вина лежит на армянских спецслужбах, они должны были сразу же после возвращения солдат держать их в центре особого внимания, получить от них всю информацию, и она не должна была стать публичной, вообще не должна была быть опубликована, и они должны были попытаться спасти остальных. Еще в те дни, когда солдаты вернулись, вызывало удивление ир, что родители солдат, сами солдаты сообщали различным СМИ информацию о произошедшем с ними, о других солдатах, которые были с ними, и об этих группах. Естественно, что противник это тоже слышит, они, фактически, воспользовались этой информацией и предприняли действия, то, что должно было быть пресечено нашими. И специальные службы армейского подразделения должны быть, и СНБ должна быть, люди должны работать, а люди не работают», - отметил Арутюнян.

О возвращении солдат написал также президент Карабаха, он навестил их, говорил о том, как была установлена связь, и прочее. Правозащитник отмечает, что люди не понимают серьезности момента. «Конечно, можно пойти, навестить их, сообщить, что есть спасенные солдаты, но должна быть решена задача введения противника в заблуждение. То есть, от имени этих солдат надо было заявить, что их было всего шестеро и все шестеро спаслись, чтобы не подвергать опасности оставшихся», - сказал Вардан Арутюнян.

«С самого первого дня войны власти пытались сообщать хорошие новости. Нам не нужны хорошие новости, нам нужны правдивые новости, и это должно делаться профессионально», - подчеркнул правозащитник. «Эта информация не должна была выходить за рамки диалога между спецслужбами и этими молодыми людьми. То, что было сделано после спасения молодых людей, тоже непрофессионально. Тем сотрудникам спецслужб, которые попытаются представить себя специалистами в данной области, можно только сказать, что они не специалисты», - добавил он.

Защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян призывает при публикации информации о пленных, скрывающихся, пропавших без вести военнослужащих руководствоваться принципом непричинения вреда. Он говорит, что это важно с точки зрения гарантирования их жизни, безопасности и здоровья.

«Когда, например, журналист берет интервью у нашего соотечественника, вернувшегося из плена, и тот подробно рассказывает, что произошло, подвергался ли он пыткам или нет, как и где, это однозначно наносит вред тем людям, которые все еще находятся там. Здесь нужен профессиональный подход... Например, мы сами делаем эти публикации, другие государственные органы их делают, но мы всегда должны делать это, учитывая эти принципы. Кроме того, мы должны иметь в виду, что после освещения, когда наши соотечественники вернутся к нормальной жизни, в будущем также могут возникнуть проблемы в их личной жизни.

Что касается укрывшихся в лесах [солдат], здесь тоже нужно быть очень осторожными, даже государственные органы должны воздерживаться от публикации какой-либо информации, которая касается, например, того, где они были обнаружены, что они делали, потому что понятно, что власти Азербайджана следят за процессом и понимают, что в этих местах есть люди. Это может подвергнуть людей опасности, следовательно, я хочу также призвать нашу общественность, чтобы она с пониманием подходила к этому, наша чересчур эмоциональная реакция, возможно, неосторожное высказывание, также обусловленное негодованием, радостью, может в дальнейшем быть использовано против нас самих, против наших ребят. Следовательно, мы должны проявить осторожность в этих вопросах», - сказал Татоян.