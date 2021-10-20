Тариф на питьевую воду может повыситься на 20 драмов

«До 2024 года подорожания питьевой воды в Армении не будет», - пообещал Никол Пашиня в 2018 году во время избирательной кампании по выборам в парламент.

Французская компания «Веолиа джур» летом подала заявку на повышение тарифа на 43 драма - до 223 драмов. Изучив заявку, контролирующая тарифы государственная комиссия предлагает не повышать тариф для социально незащищенных потребителей, а для остальных потребителей установить стабильный тариф в размере около 200 драмов на ближайшие 10 лет.

«Давайте в договор аренды внесем такие изменения, чтобы на ближайшие десять лет (то есть, до истечения срока конца аренды осталось десять лет) у нас была стабильная ценовая политика», - сказал Баграмян.

Ценовые изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. Но до этого в ближайшее время в комиссии должно быть созвано заседание, на котором будет обсуждаться заявка «Веолиа джур», а также предложение комиссии, и по итогам будет принято решение.

«Это предполагает определенное повышение тарифа, но тариф будет оставаться стабильным в течение десяти лет», - сказал Баграмян.

Это повышение тарифа происходит на фоне недовольства потребителей деятельностью компании, которое граждане высказывали Николу Пашиняну во время избирательной кампании. «Веолиа джур», с 2017 года взявшая на себя обязанности единого оператора услуг в сфере водоснабжения на всей территории Армении, а до этого около 10 лет управлявшая системой водоснабжения столицы, постоянно говорит о крупных потерях воды в системе.

Эксперты видят главную проблему именно в этом.

«Мы не должны забывать, что одним из ключевых пунктов договора является сокращение потерь. Сокращение потерь, которое также привело бы не к повышению, а к снижению тарифа. Есть ли сегодня сокращение потерь? Регистрируются ли эти сокращения? Почему постоянно говорится о потерях, составляющих более 80%?» - сказала бывший председатель Водного комитета Инесса Габаян.

Председатель КРОУ, однако, не захотел говорить о качестве работы компании, отметив, что в договоре аренды есть четкие критерии и процедуры возбуждения отдельных производств в случае их нарушения.

Что касается цены на газ, то Гарегин Баграмян сообщил, что на данном этапе он пока ничего сказать не может, так как ведутся переговоры о цене на газ на границе.

Вчера в беседе с журналистами эту тему затронул вице-премьер Мгер Григорян. Не вдаваясь в подробности, он сказал, что удалось договориться с российским «Газпромом» о цене на газ.

«Мы достигли договоренности по цене на газ на границе и на территории Армении. Переговоры идут с 2019 года, обсуждались достаточно глубоко, и по ряду вопросов мы пришли к консенсусу», - сообщил Григорян.

Ранее в правительстве Радио Азатутюн сообщили, что ведутся переговоры с «Газпромом» «по крайней мере о сохранении той же» цены на природный газ на армяно-грузинской границе».

Если вице-премьер утверждает, что есть договоренность, можно ли предположить, что цена на газ на границе не изменится? На этот вопрос председатель КРОУ ответил, что переговоры можно считать оконченными только после подписания межправительственного соглашения. «Пока нет документа, я хотел бы воздержаться от ответа на этот вопрос», - сказал он.

На данный момент цена на газ на границе составляет 165 долларов за тысячу кубометров, а люди в своих квартирах платят за него почти 290 долларов, что примерно на 75% выше той цены, по которой «Газпром Армения» получает газ на границе.