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Армения

Правительство Армении и «Газпром» ведут переговоры «по крайней мере о сохранении той же» цены на природный газ на границе

Правительство Армении и российская компания «Газпром» ведут переговоры «по крайней мере о сохранении той же» цены на природный газ на армяно-грузинской границе, говорится в ответе пресс-службы правительства Армении на запрос Радио Азатутюн.

В настоящее время «Газпром» продает голубое топливо на границе с Арменией по цене 165 долларов за тысячу кубометров, а люди в квартирах сегодня платят за газ почти 290 долларов, что примерно на 75% больше той цены, по которой «Газпром Армения» получает газ на границе. Следовательно, неясно, возможно ли, что цена на газ на границе останется неизменной, а в квартирах газ подорожает.

«Газпром» оставил запрос Радио Азатутюн без ответа. Между тем правительство Армении и компания «Газпром Армения», полностью принадлежащая «Газпрому», ответили, что переговоры о цене на газ носят продолжительный характер.

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