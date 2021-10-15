Правительство Армении и «Газпром» ведут переговоры «по крайней мере о сохранении той же» цены на природный газ на границе

В настоящее время «Газпром» продает голубое топливо на границе с Арменией по цене 165 долларов за тысячу кубометров, а люди в квартирах сегодня платят за газ почти 290 долларов, что примерно на 75% больше той цены, по которой «Газпром Армения» получает газ на границе. Следовательно, неясно, возможно ли, что цена на газ на границе останется неизменной, а в квартирах газ подорожает.

«Газпром» оставил запрос Радио Азатутюн без ответа. Между тем правительство Армении и компания «Газпром Армения», полностью принадлежащая «Газпрому», ответили, что переговоры о цене на газ носят продолжительный характер.