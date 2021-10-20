Для организации похорон Вано Сирадегяна будет создана правительственная комиссия

В правительстве, однако, не уточнили, планируется ли перевезти тело Сирадегяна в Армению. Не уточнили также, где его похоронят и кто возглавит правительственную комиссию.

Армянский государственный, партийный, общественный деятель, писатель и публицист Вано Сирадегян скончался на прошлой неделе на 75-м году жизни. О причине и месте смерти Сирадегяна ничего не сообщалось.

Сирадегян находился в розыске с 2000 года. О том, где он находился все эти годы, официально ничего не известно.

Возглавляемый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном Армянский национальный конгресс (АНК) призвал власти похоронить Вано Сирадегяна в пантеоне им. Комитаса в Ереване, учитывая его «значительные заслуги перед народом в области литературы и государственного управления».

В семье Сирадегяна сообщили Радио Азатутюн, что ясности по этому поводу пока нет.