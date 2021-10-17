Скончался самый известный беглый армянский чиновник: Семья сообщила о смерти Вано Сирадегяна

Об этом сообщается в некрологе, опубликованном газетой «Чоррорд ишханутюн».

Семья Сирадегяна сообщила, что бывший политик и государственный деятель скончался 15 октября. Других подробностей, в том числе о месте смерти бывшего чиновника, не сообщается.

Вано Сирадегян – один из основателей Третьей Республики Армения, основатель и руководящий член Комитета «Карабах» Армянского национального движения (АОД). В первое десятилетие независимости Армении он занимал ряд ключевых постов, в том числе был министром внутренних дел, мэром Еревана, председателем правления АОД.

Спустя несколько месяцев после ухода лидера АОД Левона Тер-Петросяна с поста президента в феврале-апреле 1998 года Вано Сирадегян был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений, включая соучастие в совершении умышленного убийства, бандитизм и взяточничество. Он был арестован в мае 1999 года. Позже он был освобожден под залог. В апреле 2000 года Национальное собрание удовлетворило ходатайство прокуратуры о лишении Вано Сирадегяна депутатской неприкосновенности и задержании его, после чего он сбежал и все эти годы находился в розыске.

Отметим, что Вано Сирадегян также известен в Армении как писатель и публицист.