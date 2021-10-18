Вано Сирадегян ни на кого обижен не был - Хачатур Сукиасян

АНК призывает похоронить Сирадегяна в Пантеоне имени Комитаса

Армянский национальный конгресс, возглавляемый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, призывает правительство похоронить Вано Сирадегяна в Пантеоне имени Комитаса, учитывая «его весомые заслуги перед народом в области литературы и государственного управления». Однако пока даже не известно, будет ли тело бывшего министра и депутата перевезено в Армению.

По словам его близкого друга Хачатура Сукиасяна, за границей Сирадегян жил под другим именем.

«Учитывая то обстоятельство, что Вано Сирадегян находился в розыске, он действовал не под своим именем в той или иной стране. И сегодня возникли осложнения, потому что после смерти он зарегистрирован под другим именем. Есть техническая, юридическая проблема», - сказал Сукиасян.

До сих пор, спустя два дня после того, как семья Сирадегяна объявила о его смерти, премьер-министр и президент не выразили соболезнований. В правительстве не ответили, будет ли создана государственная комиссия для перевозки и захоронения тела.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян однозначно выступает за то, чтобы для захоронения Сирадегяна была предоставлена могила в Пантеоне имени Комитаса рядом с видными армянскими деятелями.

Сукиасян не скрывает, что поддерживал связь с Сирадегяном, которого правоохранительные органы разыскивали более 20 лет. «Он ни на кого обижен не был. Это очень большая ценность, когда человек ни на кого не обижен, просто правильно, трезво оценивает все политические процессы. И он всегда говорил, что опасностей много, мы маленькая страна», - сказал депутат.



Еще в 2018 году, за несколько дней до своего избрания премьер-министром, Никол Пашинян сказал, что необходимо найти правовые решения для возвращения Сирадегяна.

«Вано Сирадегян выдвигал два вопроса. Он не признавал, что должен приехать и его должны задержать, должны быть начаты новые расследования. Во-вторых, насколько я понял из мыслей Вано Сирадегяна в то время, он хотел, чтобы это правительство после революции укрепилось, и только потом он бы приехал, потому что он очень дальновидный человек с очень глубокими представлениями. Находясь вдали, он глубже, чем десятки людей анализировал любой процесс в Армении и понимал, что еще будут брожения, еще будут препятствующие», - сказал Хачатур Сукиасян.

Кочарян, Саргсян и даже Пашинян не хотели, чтобы Сирадегян вернулся в Армению - Паскевичян

Армянский национальный конгресс по вопросу возвращения Сирадегяна обращался как и к прежним, и к нынешним властям. Журналист, публицист Тигран Паскчичян считает, что Кочарян, Саргсян и даже Пашинян не хотели, чтобы он вернулся в Армению.

«Я думаю, что Вано Сирадегян в Армении был серьезной проблемой для всех властей – и для Роберта Кочаряна, и для Сержа Саргсяна, и для Никола Пашиняна. Вано Сирадегян в Армении в тюрьме был еще более серьезной проблемой, и поэтому никто из них… Если помните, при Серже Саргсяне были какие-то акции, попытки, сбор подписей, чтобы его вернуть, но никто не хотел, чтобы он был здесь. Потому что, тем не менее, именно Вано Сирадегян был выбран в качестве главной харизматичной фигуры истоков независимости, этого движения», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Паскевичян.

Вано Сирадегян обвинялся в заказе ряда убийств, совершенных в 90-е годы.

Он не признал обвинение, согласно которому члены созданной им преступной группировки были осуждены.

Через месяц Вано Сирадегяну исполнилось бы 75 лет.