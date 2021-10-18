На местных выборах в Армении явка избирателей составила чуть более 33%

По предварительным данным Центризбиркома, в Гюмри проголосовали 24,14% (26 417 граждан), в Дилижане - 44% (8085), в Горисе - 50,25% (10 400), в Татеве - 62,66% (2615), в Теге – 60,64%. (2359), в Мегри - 59,47% (5098).

Напомним, что в шести общинах, где прошли выборы, действует пропорциональная избирательная система: Совет старейшин, сформированный по результатам выборов, изберет следующего мэра из своего состава.

Мажоритарные выборы прошли в общинах Ферик (Армавир), Шамирам (Арагацотн) и Фиолетово (Лори), где явка составила 28,62% или 77 избирателей, 25,91% или 135 избирателей, 27,83% или 224 избирателя соответственно.

Всего для проведения выборов было создано 152 избирательных участка.

Для наблюдения за выборами были аккредитованы восемь местных общественных организаций.