Ереван готов начать переговоры с Баку под эгидой Минковой группы ОБСЕ - Пашинян

Для достижения долгосрочного мира, по словам Пашиняна, важна делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы, и Армения готова начать этот процесс при поддержке России и других международных партнеров.

Пашинян предложил разместить на спорном участке границы российских пограничников и других международных наблюдателей.

На онлайн-саммите СНГ премьер-министр Армении в очередной раз заявил, что, победив на выборах 20 июня, возглавляемое им правительство получило мандат на установление мира в стране и регионе, чему, однако, сегодня препятствует ряд факторов. Тем не менее, Пашинян отметил, что знает, как достичь долгосрочного мира и изменить судьбу региона.

«Мы имеем ясное представление о том, как достичь этой цели: диалог, постепенное преодоление вражды, разблокировка всех региональных транспортных и экономических коммуникаций. Это единственный путь достижения этой цели», - сказал он.

Армянский премьер проинформировал сегодня партнеров по СНГ о том, что в рамках трехсторонней рабочей группы ведется работа по открытию всех транспортных коммуникаций, и выразил надежду, что в ближайшее время будут достигнуты конкретные результаты. Это означает, что Армения получит автомобильное и железнодорожное сообщение с Россией, а также железнодорожное сообщение с Ираном, а у Азербайджана будет железнодорожное сообщение с Нахичеваном через территорию Армении.

Но официальный Ереван настаивает на том, что для политического и экономического прогресса необходимо урегулировать гуманитарные вопросы, в частности вопрос пленных.

«Я должен обратить ваше внимание на 8-й пункт заявления от 9 ноября, который касается всех пленных, удерживаемых лиц. Речь идет не только о военнопленных, но и обо всех удерживаемых лицах, - подчеркнул Пашинян. - В этом контексте Армения готова вернуть карты всех заминированных территорий, которые находятся в тылу. То есть, эти карты имеют не военное, а гуманитарное значение».

Говоря об улучшении атмосферы доверия, премьер-министр Армении подчеркнул, что из военного парка, открытого после войны в столице Азербайджана, были убраны манекены убитых, пленных или раненых армянских солдат, что, по оценке Пашиняна, неплохо.

И, кстати, о вчерашнем инциденте, вследствие которого были ранены шестеро армянских военнослужащих, сегодня ни Пашинян, ни Алиев не упомянули.