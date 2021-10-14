ВС Азербайджана открыли огонь в направлении опорного пункта Армии обороны, ранены 6 армянских военнослужащих – МО Карабаха

Вечером 14 октября вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении боевого опорного пункта Армии обороны Нагорного Карабаха, дислоцированного в восточной приграничной зоне Карабаха, в результате чего огнестрельное ранение получили шестеро военнослужащих, сообщает Министерство обороны Нагорного Карабаха.

«Об инциденте немедленно было уведомлено командование миротворческого контингента РФ в Арцахе», - добавляет карабахское военное ведомство.

Состояние двух раненых военнослужащих тяжелое, сообщает омбудсмен Армении Арман Татоян.

«Речь идет об общине Нор Шен Арцаха, в непосредственной близости к которой дислоцированы позиции вооруженных сил Азербайджана», - отмечает Татоян, утверждая, что обстрелы велись в направлении еще нескольких гражданских населенных пунктов Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана опровергает информацию об обстрелах, подчеркивая, что его вооруженные силы не имеют отношения к этому инциденту.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян посетил раненых военнослужащих в военном госпитале Степанакерта.

«В Армии обороны Арцаха нет погибших военнослужащих. В Арцахе сейчас военные действия не ведутся», - написал он в Twitter.

А чуть позже полуночи госминистр Карабаха Артак Бегларян сообщил в Facebook, что на данном опорном пункте в момент инцидента находились шестеро военнослужащих, все они были ранены, никаких других раненых или погибших нет. Врачи в больницах сообщили Бегларяну, что состояние двух раненых тяжелое, но их жизни вне опасности.

В Армии обороны госминистру сообщили, что на некоторых участках линии соприкосновения были зафиксированы случаи перестрелки, однако никаких других последствий не было.

Сейчас ситуация стабилизировалась на всей протяженности линии соприкосновения, чуть позже полуночи сообщил Бегларян.

Ранее сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о гибели азербайджанского военнослужащего «в результате снайперского выстрела с армянской стороны». Минобороны Нагорного Карабаха опровергло эту информацию, назвав ее лживой.