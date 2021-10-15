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Карабах

Утром азербайджанская сторона открыла огонь по санитарной машине Армии обороны Карабаха – МО НК

Армянский военнослужащий на боевом опорном пункте в Нагорном Карабахе

Подразделения вооруженных сил Азербайджана 15 октября около 09:00 открыли огонь в направлении санитарной машины подразделения Армии обороны, дислоцированной на северо-востоке Нагорного Карабаха, сообщает Министерство обороны Нагорного Карабаха.

С армянской стороны пострадавших нет. Об инциденте было немедленно сообщено командованию российских миротворческих сил в Карабахе, говорится в сообщении.

Минобороны Нагорного Карабаха заявляет, что продолжает придерживаться соблюдения режима прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону также воздерживаться от действий, дестабилизирующих ситуацию.

Оборонное ведомство Карабаха минувшей ночью сообщило, что вооруженные силы Азербайджана вчера вечером открыли огонь в направлении боевого опорного пункта Армии обороны Нагорного Карабаха, дислоцированного в восточной приграничной зоне Карабаха, в результате чего огнестрельное ранение получили шестеро военнослужащих.

Чуть позже полуночи Минобороны Карабаха сообщило, что ситуация на всей протяженности линии соприкосновения стабилизировалась, у армянской стороны позиционных и территориальных потерь нет.

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