Утром азербайджанская сторона открыла огонь по санитарной машине Армии обороны Карабаха – МО НК

С армянской стороны пострадавших нет. Об инциденте было немедленно сообщено командованию российских миротворческих сил в Карабахе, говорится в сообщении.

Минобороны Нагорного Карабаха заявляет, что продолжает придерживаться соблюдения режима прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону также воздерживаться от действий, дестабилизирующих ситуацию.

Оборонное ведомство Карабаха минувшей ночью сообщило, что вооруженные силы Азербайджана вчера вечером открыли огонь в направлении боевого опорного пункта Армии обороны Нагорного Карабаха, дислоцированного в восточной приграничной зоне Карабаха, в результате чего огнестрельное ранение получили шестеро военнослужащих.

Чуть позже полуночи Минобороны Карабаха сообщило, что ситуация на всей протяженности линии соприкосновения стабилизировалась, у армянской стороны позиционных и территориальных потерь нет.