В Минске встретились главы МИД Армении, Азербайджана и России

В столице Беларуси они участвуют в заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ.

Главы МИД трех стран обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, в том числе ход реализации трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба МИД Армении,

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян высоко оценил посреднические усилия России, направленные на прекращение огня, и отметил важность присутствия миротворцев РФ в Нагорном Карабахе в контексте обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха.

В то же время он обратил внимание сторон на то, что некоторые положения заявления от 9 ноября до сих пор не реализованы, и в этом контексте подчеркнул необходимость немедленного и безоговорочного возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

Несмотря на договоренность об обмене пленными по принципу «всех на всех», армянская сторона утверждает, что десятки армянских военнопленных все еще остаются в азербайджанских тюрьмах. Баку считает пленных преступниками, утверждая, что они оказались на территории Азербайджана как диверсанты уже после подписания заявления о прекращении огня.

Согласно официальному Баку, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи представил позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между двумя странами, а также подчеркнул важность реализации положений трехстороннего заявления.

Согласно МИД Армении, Арарат Мирзоян также коснулся встречи глав МИД Армении и Азербайджана, состоявшейся при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке, вновь подтвердив, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно осуществляться в рамках формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ и предоставленного ему международного мандата на основе известных сторонам принципов и элементов.

Перед трехсторонней встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров провел отдельные встречи с армянским и азербайджанским коллегами. На встрече с Мирзояном российский министр сказал, что «Карабах всегда должен пользоваться нашим вниманием».

Напомним, о готовности к двусторонним переговорам также на уровне глав государств заявили и Ереван, и Баку. При этом Баку настаивает, что Армения должна подписать мирный договор с Азербайджаном.