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Россия выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей – Захарова

Мария Захарова

Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана как от 9 ноября 2020 года, так и 11 января 2021 года.

Об этом заявила на выездном брифинге по вопросам внешней политики официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает NEWS.ru.

Согласно изданию, дипломат также призвала стороны устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле, в том числе обменяться пленными по формуле «все на всех» и картами минных полей.

«Мы рассчитываем, что тем самым будут создаваться необходимые условия для нормализации взаимоотношений Баку и Еревана, в том числе и в части имеющихся сложных двусторонних вопросов», - заявила Мария Захарова.

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