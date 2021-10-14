Россия выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей – Захарова

Об этом заявила на выездном брифинге по вопросам внешней политики официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает NEWS.ru.

Согласно изданию, дипломат также призвала стороны устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле, в том числе обменяться пленными по формуле «все на всех» и картами минных полей.

«Мы рассчитываем, что тем самым будут создаваться необходимые условия для нормализации взаимоотношений Баку и Еревана, в том числе и в части имеющихся сложных двусторонних вопросов», - заявила Мария Захарова.