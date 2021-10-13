Армения и Индия поднимут сотрудничество в сфере обороны на новый уровень - Мирзоян

Армяно-индийские отношения заметно активизировались после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, когда Пакистан, находящийся в конфликте с Индией по ряду вопросов, оказал дипломатическую и военную помощь Азербайджану.

Министры иностранных дел Мирзоян и Джайшанкар встречались всего месяц назад, 16 сентября, в Душанбе. И вот вскоре после этого министр иностранных дел Индии, являющейся ядерной державой, находится в Ереване, впервые за почти тридцатилетнюю историю двусторонних дипломатических отношений посещая Армению.

«В этом году исполняется 30 лет со дня установления наших дипломатических отношений, это юбилейный год. Мы должны вместе предпринять шаги, чтобы поднять наши отношения в политической, экономической, оборонной и культурной сферах на новый уровень. Наше сотрудничество в международных организациях продолжит углубляться, взаимная поддержка будет укрепляться», - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с индийским коллегой.

Он назвал Индию одним из ключевых партнеров Армении, дальнейшее укрепление сотрудничества с которым является одним из приоритетов Еревана, что может способствовать укреплению мира на Южном Кавказе.

«Вчера и сегодня у нас были продуктивные встречи с моим коллегой. Мы обстоятельно рассмотрели наши двусторонние отношения, обсудили региональные и многосторонние вопросы, и что важнее всего, согласовали дорожную карту будущего сотрудничества и взаимных визитов на разных уровнях», - сказал Джайшанкар.

По словам главы МИД Индии, в то время как в политической и культурной сферах двусторонние отношения укрепились, есть возможность укрепить и экономические связи.

Джайшанкар прибыл в Ереван вчера с двухдневным официальным визитом. Сегодня его принял премьер-министр Никол Пашинян.

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы не только хотим выразить готовность, но у нас также есть конкретные идеи и предложения, над чем и вокруг чего мы можем сотрудничать», - сказал Пашинян.

Главу внешнеполитического ведомства Индии принял также председатель Национального собрания Ален Симонян. Как сообщает пресс-служба парламента, Симонян «осудил визит главы пакистанского парламента на оккупированные территории Арцаха, в частности в Шуши».

По данным Всемирного банка, по итогам 2020 года Индия является шестой по величине экономикой мира с объемом в 2,6 трлн долларов. Согласно Статистическому комитету Армении, в прошлом году торговля между Арменией и Индией составила 128 млн долларов или всего 1,8% от общего объема внешней торговли Армении. По этому показателю Индия даже не входит в десятку крупнейших торговых партнеров Армении.

Министр иностранных дел Индии напомнил, что Дели и Ереван являются участниками международного транспортного коридора «Север-Юг», который, по словам Джайшанкара, способен преодолеть существующие коммуникационные препятствия между двумя странами.

«Министр Мирзоян и я обсудили заинтересованность Армении в использовании порта Чабахар [на юге Ирана]. Этот порт был развит при поддержке Индии. Мы предложили сделать порт Чабахар также частью транспортного коридора «Север-Юг». Мы выступаем за использование порта Чабахар и другие инициативы, которые расширят связь между нашими двумя странами», - сказал он.

Глава МИД Армении также упомянул транспортный коридор «Север-Юг», важность которого была подчеркнута не только для Армении, но и для Ирана на фоне недавних событий на автодороге Горис-Капан в Сюнике, где азербайджанская сторона установила на перешедшем под ее контроль участке дороги контрольно-пропускной пункт, проверяя иранские грузовики и требуя с них уплаты таможенных пошлин.

«Что касается инициативы Персидский залив-Черное море, то могу поделиться, пожалуй, самой свежей информацией. Вчера мы снова обсуждали этот вопрос с иранской стороной. Могу сказать, что в рамках этой программы, в рамках этого соглашения события также развиваются достаточно динамично. Я надеюсь, что у нас в ближайшее время даже будет подписанное соглашение вокруг этого документа», - заявил Арарат Мирзоян.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и главой МИД Азербайджана, Мирзоян сначала отметил, что планируется визит сопредседателей в регион. «Встречи запланированы, по крайней мере, достигнута договоренность о продолжении процесса и организации новой встречи», - сказал он.

Сегодня министр иностранных дел Армении также не сказал ни слова о возможных встречах Пашинян-Алиев и Пашинян-Эрдоган.

В последние недели премьер-министр Армении и президент Азербайджана публично намекали на возможность встречи, а около месяца назад президент Турции заявил, что премьер-министр Пашинян через премьер-министра Грузии предложил ему встретиться. Однако правительство и МИД Армении по-прежнему хранят молчание о том, планируются ли подобные встречи. Радио Азатутюн направило в этой связи запросы, но ответа пока нет.

Не исключено, что Арарат Мирзоян ответил бы сегодня на этот вопрос, но пресс-секретарь министра иностранных дел Ваан Унанян так и не дал Радио Азатутюн возможность задать вопрос.