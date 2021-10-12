В Ереване находится глава МИД Индии. Его примут Пашинян и Мирзоян

В Ереване находится министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. На завтра запланированы его переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, после чего главы МИД двух стран дадут пресс-конференцию. Джайшанкара также примут премьер-министр Никол Пашинян и председатель Национального собрания Ален Симонян.



Подробности о повестке дня встреч не сообщаются. Индийские СМИ накануне визита написали, что министр иностранных дел обсудит в Ереване прогресс в двусторонних отношениях с Арменией и региональные процессы.

Спикер парламента Ален Симонян не стал раскрывать скобки, сказав: «Состоится моя встреча с министром иностранных дел Индии, и я отвечу на этот вопрос только после встречи, чтобы не предрешать заранее».

Министры иностранных дел Армении и Индии встретились месяц назад в Душанбе, где Арарат Мирзоян участвовал в очередном заседании ОДКБ. Именно в ходе этой встречи была подчеркнута важность активизации взаимных визитов на высоком уровне. Мирзоян высоко оценил принципиальную позицию Индии по карабахскому конфликту, согласно которой конфликт должен быть урегулирован мирным путем и всеобъемлющим образом в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Официальный Ереван поддерживает Дели в территориальном споре с Пакистаном за Джамму и Кашмир. Пакистан является союзником Азербайджана, он до сих пор не признал независимость Армении. В дни 44-дневной войны в международной прессе появились публикации о переброске террористов в Нагорный Карабах также из этой страны.

Временно исполнявший обязанности министра иностранных дел, а ныне занимающий должность секретаря Совета безопасности Армен Григорян в августе присутствовал на праздновании 75-летия независимости Индии и заявил о перспективном сотрудничестве, в том числе в военной и оборонной сферах. «Мы высоко ценим адресные заявления властей Индии в связи с развязанной против Арцаха турецко-азербайджанской агрессией, переброской в регион иностранных вооруженных террористов, а также посягательствами на границы Армении», - сказал тогда Григорян.

Армения также выразила заинтересованность в международном транспортном коридоре «Север-Юг», который через Иран обеспечит связь Индии с Россией и другими государствами и пройдет через Азербайджан и Каспийское море. На фоне разговоров о разблокировке дорог этот транспортный узел, судя по всему, станет одной из тем армяно-индийских переговоров.



В январе-августе этого года армяно-индийский товарооборот составил около 105,3 млн долларов (по характеристике страны-экспортера), а экспорт Армении - 72,4 млн долларов.



Об углублении отношений с Индией и даже о создании стратегического альянса говорят прозападные силы в Армении. Национально-демократический полюс даже проведет акцию перед зданием Министерства иностранных дел, чтобы поприветствовать индийского дипломата.