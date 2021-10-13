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У Армении новый посол в Иране

Указом президента Арташес Туманян освобожден от должности посла в Иране. Эту должность он занимал с 2015 года.

Другим распоряжением Армена Саргсяна Арсен Авагян назначен послом Армении в Иране.

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