У Армении новый посол в Иране

Указом президента Арташес Туманян освобожден от должности посла в Иране. Эту должность он занимал с 2015 года.
Другим распоряжением Армена Саргсяна Арсен Авагян назначен послом Армении в Иране.
Указом президента Арташес Туманян освобожден от должности посла в Иране. Эту должность он занимал с 2015 года.
Другим распоряжением Армена Саргсяна Арсен Авагян назначен послом Армении в Иране.
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