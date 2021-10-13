Состоялся телефонный разговор между главами МИД Ирана и Азербайджана

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиян в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым подчеркнул, что в Тегеране надеются на скорейшее решение вопроса проезда иранских грузовиков по автодороге Горис-Капан.

Беседа состоялась на фоне обострения в последние недели отношений между Ираном и Азербайджаном.

«Подчеркнув важность взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности двух стран, глава МИД Ирана отметил, что между Баку и Тегераном существуют долгосрочные и устойчивые отношения. «Мы не должны допускать недопонимания между нами, необходимо двигаться по пути укрепления и расширения отношений», - приводит слова министра Абдуллахияна пресс-служба МИД Ирана.

Согласно официальному Тегерану, в ходе телефонного разговора Хусейн Амир Абдуллахиян затронул также проблемы, возникшие на участке дороги Иран-Армения, перешедшем под контроль Азербайджана. Уже несколько недель Баку требует уплаты таможенных пошлин с иранских водителей, проезжающих по этому 21-километровому участку дороги Горис-Капан. Кроме того двое иранских водителей были задержаны за «незаконный въезд в Нагорный Карабах».

«Министр Абдуллахиян подчеркнул, что Тегеран надеется, что вопрос транзитных грузоперевозок будет решен», - сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.

«У Тегерана и Баку есть враги, и нельзя допустить, чтобы эти враги испортили двусторонние отношения. Разногласия должны быть урегулированы путем диалога и сотрудничества», - сказал иранский министр.

Глава МИД Азербайджана, согласно официальному Тегерану, также отметил, что между двумя странами существуют дружественные отношения, и добавил, что развитие добрососедских связей с соседними странами является приоритетом для Баку.

«Министр Байрамов отметил важность урегулирования существующих разногласий путем диалога в искренней, дружественной атмосфере», - сообщает иранский МИД, добавляя, что Байрамов предложил, чтобы таможенники двух стран встретились и обсудили вопрос транзитных грузоперевозок.

Под конец беседы министры сделали взаимные предложения друг другу посетить Тегеран и Баку.