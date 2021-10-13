Пашинян назвал встречу с Путиным «весьма продуктивной»

«Сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей», - ночью у себя на странице в Twitter написал Пашинян.

Ранее пресс-служба премьер-министра Армении сообщила, что в ходе встречи в Москве стороны обсудили процесс реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности в регионе и восстановлению экономических коммуникаций, а также текущие развития.

«Никол Пашинян и Владимир Путин коснулись вопросов повестки армяно-российских союзнических отношений, а также дальнейшего сотрудничества в рамках интеграционных объединений», - отметили в канцелярии армянского премьера.