Футбол: Армения проиграла Румынии в восьмом туре отборочного турнира ЧМ-2022

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Первый тайм прошел с преимуществом румын, в составе которых на 26-й минуте отличился Александру Митрицэ.

Во втором тайме ситуация изменилась после ряда замен в составе сборной Армении. В частности, тренер сборной Армении Хоакин Капаррос выпустил на поле новичка Лукаса Селараяна, который сразу усилил игру на правом фланге.

У румынских ворот периодически возникали опасные моменты, однако армянской сборной так и не удалось сравнять счет.

После этого поражения сборная Армении опустилась на четвертую строчку в турнирной таблице.

В рамках текущего отборочного турнира сборной Армении осталось провести два матча. Оба матча пройдут в Ереване – 11 ноября против сборной Северной Македонии и 14 ноября против сборной Германии.