Футбол: Армения проиграла Румынии в восьмом туре отборочного турнира ЧМ-2022

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Первый тайм прошел с преимуществом румын, в составе которых на 26-й минуте отличился Александру Митрицэ.
Во втором тайме ситуация изменилась после ряда замен в составе сборной Армении. В частности, тренер сборной Армении Хоакин Капаррос выпустил на поле новичка Лукаса Селараяна, который сразу усилил игру на правом фланге.
У румынских ворот периодически возникали опасные моменты, однако армянской сборной так и не удалось сравнять счет.
После этого поражения сборная Армении опустилась на четвертую строчку в турнирной таблице.
В рамках текущего отборочного турнира сборной Армении осталось провести два матча. Оба матча пройдут в Ереване – 11 ноября против сборной Северной Македонии и 14 ноября против сборной Германии.
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