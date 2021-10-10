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Общество

Правозащитница из Конго стала лауреатом ежегодной премии «Аврора-2021»

Жюльен Лусенге

Шестая ежегодная премия «Аврора» была присуждена Жюльен Лусенге, правозащитнице из Конго, соучредителю организации «Женская солидарность за интегрированный мир и развитие» (SOFEPADI) и Фонда конголезских женщин (ФКЖ), которая вот уже много лет помогает жертвам сексуального насилия, пострадавшим во время военных действий.

Лусенге была названа лауреатом премии «Аврора-2021» на церемонии «Возрождение и поддержка», которая прошла в Венеции 9 октября.

Премия «Аврора» присуждается Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям.

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