Служители и последователи Армянской церкви должны иметь доступ к Собору Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши – МИД Армении

Кафедральный Собор Шуши является одним из важных центров Армянской Апостольской церкви в Нагорном Карабахе, и служители и последователи Армянской церкви должны иметь беспрепятственный доступ к этой святыне. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян по случаю годовщины двойной бомбардировки Собора Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши Вооруженными силами Азербайджана.

«8 октября 2020 года во время развязанной против Арцаха и его народа военной агрессии, Вооруженные силы Азербайджана с применением высокоточного оружия, нанесли двойные авиаудары по Собору Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши, причинив ему значительный ущерб. Через несколько дней после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября, та же церковь подверглась вандализму и осквернению. Наряду с физическим ущербом, нанесенному Кафедральному Cобору Шуши, Азербайджан продолжает попытки исказить армянскую идентичность церкви, что осуществляется путем изменения архитектурного облика церкви под предлогом реставрации», - говорится в сообщении пресс-службы МИД РА.

«Двойная целенаправленная бомбардировка святыни является предосудительным преступлением, не только в соответствии с международным правом, в частности Гаагской конвенцией о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г.) и вторым протоколом к ней (1999 г.), но и символически раскрывает действительные намерения. Это яркое проявление политики Азербайджана, направленной на искоренение любых следов армянского присутствия в Арцахе», - подчеркнул пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении.

Унанян также отметил, что «спустя год после развязанной Азербайджаном против Арцаха агрессии, судьба около 1500 объектов исторического и культурного наследия, святынь, а также тысяч музейных экспонатов на оказавшихся под контролем Азербайджана территориях Арцаха остается неопределенной и под угрозой исчезновения».

«Имеется множество задокументированных случаев умышленного разрушения и актов вандализма азербайджанскими вооруженными силами по отношению к армянским церквям, культурным и религиозным памятникам. Кроме того, наряду с их физическим разрушением, мы становимся свидетелями последовательной фальсификации Азербайджаном исторических фактов и искажения самобытности армянских памятников.

В этом контексте, не случайно, что Азербайджан продолжает блокировать или максимально ограничивать доступ экспертной миссии ЮНЕСКО к находящимся под угрозой объектам армянского культурного наследия, пытаясь скрыть свои совершенные военные преступления.

Зверства в отношении являющихся культурным и духовным наследием народов памятников истории, культуры и святынь грубо нарушают международное право, противоречат универсальным ценностям и достойны решительного осуждения», - говорится в сообщении.