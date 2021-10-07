Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

Как сообщает пресс-службы главы армянского правительства, Пашинян поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему «здоровья и неиссякаемой энергии для реализации всех программ и целей на высоком посту главы государства».

Согласно сообщению, «премьер-министр Пашинян подчеркнул, что Армения и армянский народ высоко ценят усилия президента РФ Владимира Путина и его исключительную роль в поддержании мира и стабильности в регионе, а также выразил благодарность за уделяемое нашей стране внимание».

«Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Армении за теплые поздравления и подчеркнул, что Россия придает большое значение тесному сотрудничеству со стратегическим союзником - Арменией.

Собеседники обсудили вопросы повестки армяно-российских отношений. Были затронуты ситуация в регионе и происходящие развития», - отметили в пресс-службе армянского премьера.