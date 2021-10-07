Карта транзитных дорог на Южном Кавказе скоро полностью изменится - иранский министр

«Благодаря специальному поручению, данному заместителям министров, вскоре будет решен вопрос дороги из Нордуза в Армению и кавказского коридора, - заявил иранский министр, добавив: - Те, кто создавал проблемы, должны знать, что они не могут закрыть нам дорогу, а вот восстановить «сожженные мосты» будет сложно».

Кому адресованы эти слова, министр не уточнил.

Несколько дней назад в Армению прибыл заместитель Хасеми Хайрулла Хадеми, который заявил, что Тегеран готов помочь Армении в вопросе строительства новой, альтернативной дороги Иран-Армения.

Уже на протяжении четырех недель за проезд через азербайджанский пропускной пункт на 21-километровом участке дороги Горис-Капан, перешедшем после 44-дневной войны под контроль Азербайджана, водители иранских грузовиков вынуждены платить дорожный налог. Более того, Азербайджан уже около месяца держит под арестом двух иранских водителей, которые посетили Нагорный Карабах.