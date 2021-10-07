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Политика

Пашинян Путину: «Благодарны за Ваши усилия, направленные на установление долгосрочного и прочного мира на Южном Кавказе»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин (архив)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю дня рождения.

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства, в частности, говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Богатейший опыт государственной и политической деятельности, ориентированной на достижение поставленных целей в интересах развития Российской Федерации, а также Ваши последовательные усилия, направленные на еще большее упрочение роли страны на мирօвой арене, снискали Вам заслуженное уважение на родине и за рубежом.

Бесспорен Ваш личный вклад в укрепление союзнических отношений между Россией и Арменией. Благодарны за Ваши усилия, направленные на установление долгосрочного и прочного мира на Южном Кавказе.

Искренне дорожу взаимопониманием и доверительными отношениями, установившимися между нами.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья, счастья и новых успехов на Вашем ответственном посту».

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