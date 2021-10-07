Пашинян Путину: «Благодарны за Ваши усилия, направленные на установление долгосрочного и прочного мира на Южном Кавказе»

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства, в частности, говорится:



«Уважаемый Владимир Владимирович,



Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!



Богатейший опыт государственной и политической деятельности, ориентированной на достижение поставленных целей в интересах развития Российской Федерации, а также Ваши последовательные усилия, направленные на еще большее упрочение роли страны на мирօвой арене, снискали Вам заслуженное уважение на родине и за рубежом.



Бесспорен Ваш личный вклад в укрепление союзнических отношений между Россией и Арменией. Благодарны за Ваши усилия, направленные на установление долгосрочного и прочного мира на Южном Кавказе.



Искренне дорожу взаимопониманием и доверительными отношениями, установившимися между нами.



Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья, счастья и новых успехов на Вашем ответственном посту».