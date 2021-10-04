Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана – Пашинян

«У нас теплые отношения с Ираном. Президент Раиси вступил в должность в августе 2021 года, я тоже вступил в должность после выборов, в августе, и мы уже встречались дважды. Это факт, который показывает, насколько мы ценим эти отношения. Не новость, что есть определенные круги, которым удается время от времени публиковать в иранской прессе материалы о причастности Армении к каким-то заговорам против Ирана. Я уверен, что наши иранские партнеры знают, что Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана, потому что эти отношения очень важны для нас, и мы никогда не забудем, что в начале 1990-х годов Иран был “дорогой жизни” для Армении. Это такая основа для наших отношений, что Армения не может быть вовлечена в заговор против Ирана», - в частности, подчеркнул премьер-министр Армении.

Пашинян при этом отметил, что в экономических отношениях с Ираном появляются препятствия из-за санкций.

«Не только Армения, но и многие страны мира не имеют возможности обойти эту реалию. Армения никогда не будет участвовать в заговорах против Ирана, и это настолько очевидно, что об этом даже говорить не нужно. Напротив, у нас крупные проекты с Ираном. В ходе обсуждений с господином Раиси мы предложили ускорить их, в частности, строится третья высоковольтная линия электропередачи, которую строит иранская компания, и мы просим построить ее как можно скорее. Надеемся в ближайшее время продлить сделку по обмену газа на электричество. В ходе встреч я предлагал вернуться или вспомнить, что был вопрос строительства Мегринского водохранилища и ГЭС, что, на мой взгляд, очень важно не только с точки зрения энергетики, но и в плане совместного управления водными ресурсами», - сказал Никол Пашинян, согласно пресс-службе премьер-министра.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что недавно была решена одна из давних проблем с Ираном, связанная с выбросами Агаракского медно-молибденового комбината в реку Аракс. «Вопрос постоянно поднимался, и я рад констатировать, что он решен, потому что комбинат перешел на замкнутый цикл и выбросов не бывает. Компания «ГеоПроМайнинг», которая является нашим партнером, откликнулась на призывы правительства, что позволило нам углубить отношения с ними», - отметил глава армянского правительства.