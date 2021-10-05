В следствие 44-дневной войны в Нагорном Карабахе более 91 тыс. человек подверглись перемещению –замминистра иностранных дел

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян.

На 72-м заседании Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Ваге Геворкян подчеркнул, что армянская сторона считает недопустимым воспрепятствование доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабаха и ожидает активной поддержки Верховного комиссара ООН по делам беженцев в решении проблем насильственно перемещенных лиц.

Заместитель министра иностранных дел Армении подтвердил, что Ереван привержен мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, что, по его убеждению, коснется и вопроса о возвращении всех армян в места их прежнего проживания в Нагорном Карабахе.