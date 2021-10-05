Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

В следствие 44-дневной войны в Нагорном Карабахе более 91 тыс. человек подверглись перемещению –замминистра иностранных дел

Вследствие 44-дневной войны в Нагорном Карабахе более 91 тысячи человек подверглись перемещению, 88% из перемещенных составляли женщины и дети.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян.

На 72-м заседании Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Ваге Геворкян подчеркнул, что армянская сторона считает недопустимым воспрепятствование доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабаха и ожидает активной поддержки Верховного комиссара ООН по делам беженцев в решении проблем насильственно перемещенных лиц.

Заместитель министра иностранных дел Армении подтвердил, что Ереван привержен мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, что, по его убеждению, коснется и вопроса о возвращении всех армян в места их прежнего проживания в Нагорном Карабахе.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG