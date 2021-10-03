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Политика

Премьер-министр: Мы идем по минному полю, на котором нужно быть предельно осторожными

«Защита суверенитета, территориальной целостности Армении, прав армян Нагорного Карабаха, включая право на самоопределение, является одним из наших приоритетов», - заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы.

В то же время, прибывший сегодня в Литву с официальным двухдневным визитом руководитель Армении отметил, что нужно понимать, что «мы идем по минному полю, на котором мы должны быть предельно осторожными и осмотрительными».

«Это поле всегда было заминировано, другое дело, что плотность мин увеличивается, и мы видели это прошлой осенью. К сожалению, война была для нас тяжелой, даже катастрофической, но Армения, армяне, народ Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] проявляют исключительную стойкость, и это очень важно», - заявил премьер-министр Армении.

Пашинян также говорил о необходимости открытия эры мирного развития, что, как подчеркнул он, является одним из приоритетов правительственной программы.

Пашинян сегодня прибыл в Вильнюс, где запланированы его встречи с премьер-министром, президентом и председателем Сейма Литвы.

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