По словам местного чиновника и иранских водителей, нынешнее решение проблемы проезда по дороге Горис-Капан им невыгодно

На месте находятся также российские пограничники, у которых на этом 4-километровом участке есть собственный блокпост. Азербайджанцы, разместившие на дороге плакат «Добро пожаловать в Азербайджан» на трех языках, также разместились там со своей инфраструктурой: установили пункты пограничников, полиции. Вооруженные военные в масках контролируют этот участок с обеих сторон.

Около десяти дней назад именно здесь пропали двое мужчин из села Касах Котайкской области, которые затем при посредничестве русских были возвращены армянской стороне. Азербайджанцы также остановили автобус, в котором ехали армянские дети, и сказали им, что Карабах - это Азербайджан, а затем с кузова машины соскребли ножом изображение флага Нагорного Карабаха.

Депутат правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Армен Хачатрян, который сам родом из Гориса, признает, что формирование автоколонн - не лучшее решение, но вопрос безопасного передвижения решен.

«Если мы построим альтернативные дороги, у азербайджанцев будет очень мало возможностей для провокаций. Они знают, что сегодня это единственная дорога, не считая Татева, и могут нажать на больное место в удобный момент. Нам нужны крепкие нервы и трудолюбие, нужно работать день и ночь, чтобы решить эту проблему в короткие сроки», - сказал депутат.



Заместитель арестованного мэра Гориса Аруша Арушаняна Карен Кочарян недоволен: впереди зима, на дороге образуются очереди, роженице, чтобы добраться из Воротана до города, придется ждать в очереди, пока автоколонна двинется. «Это не решение, это беда для людей. В трех селах нашей общины такая ситуация наблюдается каждый день: как рано приходится студентам и работникам приходить утром, отстоять в очереди, чтобы не опоздать на занятия или на работу», - заметил он.



Недалеко от армянского КПП выстроились в очередь иранские грузовики. Они пересекли ставший азербайджанским участок дороги за деньги - по 250 долларов за каждую машину, везущую топливо из Ирана. Их уже предупредили, что они должны заплатить 130 долларов на обратном пути. Плата за проезд порожних грузовиков меньше.

«Я заплатил наличными. Если так продолжится, перевозить грузы в Армению станет уже невыгодно, каждый раз приходится платить почти 400 долларов», - сказал один из иранских водителей.

«Сумма, которую мы платим, повлияет на цену ввозимых товаров, они для жителей Армении станут дороже. Это будет невыгодно, у нас больше не будет заказов из Армении. Помимо денежного вопроса, мы часами ждем в очереди на азербайджанском участке, отклоняемся от нашего графика. Логично, что некоторые откажутся, не захотят ездить в Армению», - добавил другой водитель.

Альтернативная дорога Татев-Капан, которая, по утверждению властей Армении, будет сдана в эксплуатацию в конце ноября, по словам иранских водителей, для них неудобна, грузовики не смогут проходить горные повороты. «Мой друг проехал по этой дороге, он сказал, что она нехорошая, машина портится», - сказал один из иранских водителей.

По словам депутата правящей фракции Армена Хачатряна, рассматриваются также другие варианты объезда, например, на участке сел Лцен, Сваранац, они ждут инженерных решений, в этом случае большие грузовики смогут добираться до Сисиана, не доезжая до Татевских поворотов.

«Я бы не сказал, что это не было предусмотрено, потому что, если бы это не было предусмотрено, работы не проводились бы с большим размахом в направлении дороги Капан-Татев. Если бы это не было предусмотрено, эти дорожные работы длились бы дольше. Но нельзя сказать, какие границы будут иметь провокационные настроения Азербайджана», - подчеркнул Хачатрян.



Ситуацию, сложившуюся на участке дороги Горис-Капан, вчера обсудили вице-премьер Сурен Папикян и посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури. Сегодня этот вопрос с послом Ирана обсудил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.